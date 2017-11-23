23/11/2017 19:43


Genç öğretmen 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Merve Mercan Çelik

27 yaşındaki İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik, geçtiğimiz Pazar günü otomobilin çarpması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Genç öğretmen 5 günlük yaşam savaşına yenik düştü

Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Merve Mercan Çelik, 19 Kasım Pazar günü saat 17.00 sıralarında alışveriş yapmak amacıyla Atakum ilçesindeki evlerinden Cağaloğlu Caddesi’nde bulunan markete gitti. Alışverişin ardından evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Mercan Çelik, bir otomobilin çarpmasının ardından 30-40 metre sürüklendi.

Ağır yaralanan Çelik, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Merve öğretmen, 5 gündür yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Merve öğretmenin Polis Memuru Erhan Çelik ile 2016 yılı Mayıs ayında dünya evine girdiği ve çiftin geçtiğimiz Mart ayında Zeynep Mercan adını verdikleri bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.


Avrupa Gazete
Avrupa Gazete - 24 Kasım 2017
Merve Mercan Çelik
Genç öğretmen 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Black Friday
Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak
Black Friday
Black Friday (Kara Cuma) anlamı nedir
kar tatili
O ilde yaşayanlara haber var okullar tatil edildi
İlgili Haberler
kar tatili

O ilde yaşayanlara haber var okullar tatil edildi

Ertan Aydın

Karikatürist Ertan Aydın feci şekilde can verdi

Ali Tarakçı

Ali Tarakçı saldırganları teşhis etmeye böyle gitti

Akdeniz foku

Konyaaltı Plajı'nda heyecanlandıran görüntü

Son Dakika Haberleri
Avrupa Gazete

Avrupa Gazete - 24 Kasım 2017

Black Friday

Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak

Black Friday

Black Friday (Kara Cuma) anlamı nedir

Nur Yerlitaş

Nur Yerlitaş'tan skandal sözler için bir açıklama daha geldi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

PKK’yı Suriye’ye taşıyorlar

Amerika’nın baştan bu yana terör örgütleri PKK/ YPG ile olan ilişkisi son günlerde iyice su yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce terör örgütleri ile lan ilişkilerini ...

Devam