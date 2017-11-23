Karikatürist Ertan Aydın feci şekilde can verdi
Evrensel gazetesinde uzun yıllar karikatürleri yayınlanan Ertan Aydın Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti
Bugün saat 04.00 civarında, İzmir-Ankara Karayolu, Durasallı Mahallesi, yakınlarında meydana gelen kazada Kula’dan Salihli yönüne giden Erhan Adıgüzel, yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.
Otomobil, karşıdan gelen Mehmet Sait Eroltu yönetimindeki TIR’la çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Erhan Adıgüzel ile Karikatürist Ertan Aydın kaza yerinde hayatını kaybetti. Erhan Adıgüzel’in Salihli’de emlakçılık yaptığı öğrenildi.