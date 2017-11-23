23/11/2017 17:46


Ali Tarakçı saldırganları teşhis etmeye böyle gitti

Ali Tarakçı

Geçtiğimiz gün Esenyurt'ta saldırıya uğrayan gazeteci Ali Tarakçı, saldırganları teşhis etmek için bugün emniyete götürüldü

Ali Tarakçı, Esenyurt’ta 2 çocuğunu okula bırakmış, en küçük çocuğu arabadayken arkadan bir araç çarpmıştı. Çarpan araçtan inen bir kişi tabancasını çıkartarak Tarakçı’ya peş peşe ateş etmiş ve sağ ayağından vurarak yaralamıştı. Saldırganlar kaçarken Tarakçı hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Cinayet Büro ve Esenyurt Araştırma Büro ekipleri koordineli çalışma başlatmış,  aracın  plakasının sahte olduğu anlaşılmıştı.T. E. isimli şüphelinin aracı kullandığı, V. K. isimli şüphelinin de araçtan inerek Tarakçı’ya ateş ettiği tespit edilmişti.  

Saldırganların Tarakçı’yı evinden çıktıktan sonra takibe aldıkları, olay yerinde aracına arkadan çarparak aracından inmesini sağladıkları ve saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. 

Ali Tarakçı, tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Sedyeyle içeri alınan Tarakçı, Cinayet Büro Amirliğine çıkarıldı. Tarakçı emniyetten getirildiği ambulansla hastaneye geri götürüldü. Tarakçı emniyetten ayrılırken, "Şimdi durumum iyi, ağrım sızım yok ancak bacaklarımdan  dolayı 8 hafta yürüyemeyeceğim. Buraya bana yapılan saldırıya karışanları teşhis etmeye geldim. 2 kişiyi teşhis ettim. Gördüğüm iki kişiyi net tanıyorum. Burada bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Olay bir trafik kazası değil hiç bir tartışma yaşamadım. Evimin önünde nöbet tutulmuş ve ertesi sabah nöbet değişimi olmuş. Evimden çocuklarımı okula bıraktığım güzergah belirlenmiş. Bu yüzden planlanmış bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Sebebinin ise son zamanlarda yazmış olduğum yazılar olduğunu belirtmek istiyorum. Kendi gazetemiz var ve orada yazıyorum. Olayın azmettiricisi ile ilgili de emniyete gerekli bilgiyi verdim" dedi.

Kaynak: Hürriyet


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