Kazadan sağ kurtulan mühendis eksi 15 derecede can verdi

Kars'ta geçirdiği trafik kazasından sağ olarak kurtulan Mühendis Selçuk Vural, kaza yaptığı aracın 5 metre ilerisinde donarak hayatını kaybetmiş şekilde bulundu

Sabah erken saatlerde kaza yaptığı ileri sürülen Selçuk Vural’ın baraj inşaatında mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Vural’ın takla atan araçtan yaralı olarak çıktığı, havanın kar yağışlı ve soğuk olmasından dolayı donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaza mahalline gelen jandarma ve olay yeri ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kar altında kalan ve donarak hayatını kaybeden mühendisin cansız bedenini sedyeye koyarak ambulansa götürdü. Ambulans ile Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Selçuk Vural’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.