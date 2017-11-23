23/11/2017 14:11


Minik öğrenciler şehit edilen Aybüke öğretmeni unutmadı

Aybüke öğretmen

Batman'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmen için 24 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" köşesi oluşturuldu

Öğrenciler, kendi el işi kağıtlarından yaptıkları karanfilleri şehit öğretmenleri için oluşturulan köşeye bıraktı, dua etti. Öğrenciler hep bir ağızdan, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Aybüke öğretmeni unutmadık." diyerek vefa örneği ortaya koydular.Sınıf öğretmeni Eda Tufan şehit Yalçın'ın anısını yaşatacaklarını söyledi.

PKK'lı teröristlerce şehit edilen Yalçın'ın Türkiye'nin batısından buraya bir eğitim gönüllüsü olarak geldiğini anımsatan Tufan, şöyle konuştu: "Ama ne yazık ki teröristler eğitim gönüllüsü arkadaşımızı şehit ettiler. Öğrencilerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı anıyoruz. Onun anısını yaşatacağız. Dünyada ve Türkiye'de eğitime emek veren bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun." 


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