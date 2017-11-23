23/11/2017 11:06


Çok sayıda gözaltı kararı var kayıp şüpheliler aranıyor

fetö operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bugün sabah saatlerinde il merkezindeki 102 adreste eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


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