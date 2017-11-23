Çok sayıda gözaltı kararı var kayıp şüpheliler aranıyor
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bugün sabah saatlerinde il merkezindeki 102 adreste eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.