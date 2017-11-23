Yangını söndürmek isterlerken faciadan dönüldü

İstanbul'un Şişli ilçesinde sabah saat 06:00 civarında bir binanın 4. katında çıkan yangın panik yarattı. Yangını söndürmek için olay yerine giden ekipler itfaiye hortumunu düşürdü. Şans eseri olayda kimse yara almadan kurtuldu

Şişli İlçesi'ne bağlı Eskişehir Mahallesi Küçük Akarca Sokak’ta meydana gelen olayda binadaki yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri hemen itfaiyeyi aradı. Binanın 4. katında bulunan dubleks dairenin girişinden başladığı belirlenen yangın nedeniyle apartman sakinleri zor anlar yaşadı. 4. katta oturanlar çatı katının terasına mahsur kaldı. Mahsur kalanlar arasında küçük bir çocuğun da olması dikkat çekti.

Vatandaşların iharı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevkedildi. Merdivenle 4. kata müdahale eden ekipler, bir anda yangın söndürme hortumunu düşürdü. Büyük bir gürültüyle düşen hortum şans eseri kimseye çarpmadı.

AYAKKABILIĞIN YANINDAKİ ÇÖPLER YANDI

Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, yangının dairenin girişinde bulunan çöplerden çıktığı belirlendi.