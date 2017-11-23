23/11/2017 07:42


Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan terörist öldürüldü iddiası

Atatürk Havalimanı saldırısı

Gürcistan'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan kişi olduğu iddia edildi

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre 20 saat süren operasyonda 1 polis hayatını kaybederken 4 polis de yaralandı. Öldürülen teröristler haricinde 1 terörist canlı olarak ele geçirildi.

İddiaya göre öldürülen Çeçenlerden birinin, Atatürk Havalimanı saldırısını organize etmekle suçlanan “Tek Kol” lakaplı Çeçen terörist Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi.Türkiye'den kaçak olarak Gürcistan'a geçtiği öne sürülen Çatayev ve adamlarının, Çeçen uyruklu Aslanpek Cebrailov adına kayıtlı daireye yerleştiği öğrenildi. Sağ ele geçirilen kişinin ise daire sahibi olduğu iddia ediliyor. Çatayev, 2012'den beri DEAŞ'ın elebaşlarından Ömer Şişani ile birlikte hareket ediyor.


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