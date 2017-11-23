Muğla'da 5,0 şiddetindeki deprem halkı sokağa döktü

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre dün gece saat 23.22'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 5,0 şiddetinde deprem oldu

Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar panik yaşadı. Kandilli ilk önce 5.3 olarak duyurduğu depremde verilerini revize ederek 5.0 olarak yeniden açıkladı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula İlçesi'nin Arıcılar Mahallesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 23.22'de meydana geldi. Yerin 12.19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ula ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Vali Civelek, yaptığı açıklamada, an itibarıyla ilçede herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti.Bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezine yapılmış herhangi bir arama kaydının da olmadığını vurgulayan Civelek, "Ula Kaymakamımız tüm mahalle muhtarları ile yaptığı görüşmede şu an için herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını teyit etmiştir." ifadesini kullandı.

30 DAKİKADA 7 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından geçen yarım saatlik süre zarfında bölgede 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 7 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

EVLER HASAR GÖRDÜ

Depremde iki evde çatlaklar oluştuğu bildirildi.Ula ilçesi ve çevresinde kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sadece merkez üssü Arıcılar Mahallesi’nden arama yapıldığı ve iki ayrı evde çatlaklar oluştuğunun ihbar edildiği öğrenildi.Gelen ihbarın adından AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 4 ekip inceleme yapmak üzere Arıcılar Mahallesi’ne hareket etti. Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmasa da Muğla halkı geceyi dışarda geçirdi.