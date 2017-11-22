22/11/2017 12:06


Meteoroloji İstanbulluları uyardı 'Çok şiddetli geliyor'

istanbul fırtına

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesinin doğusunda yağış bekleniyor. İstanbul'da bugün özellikle akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili olacak

Diğer yandan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30 ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı. İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 ile Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti. 

İl İl hava durumu
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 6
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

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