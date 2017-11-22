Meteoroloji İstanbulluları uyardı 'Çok şiddetli geliyor'

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesinin doğusunda yağış bekleniyor. İstanbul'da bugün özellikle akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili olacak

Diğer yandan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30 ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı. İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 ile Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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