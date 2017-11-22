22/11/2017 08:08


Bu yılın ilk kar tatili haberi o ilden geldi

kar tatili haberi

Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk kar tatili haberi Niğde'den geldi. Şehrin bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı 2 belde de okullar tatil edildi. Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde 22 Kasım Çarşamba günü (1 gün) eğitime ara verildiğini bildirildi.


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