22/11/2017 08:01


Şehit Eren Bülbül'ün mezarının yanında ailesi için ev yapılıyor

Şehit Eren Bülbül

Trabzon'un Maçka ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında terör örgütünün saldırısı sonucunda şehit düşen Eren Bülbül'ün mezarının yanında ailesi için ev yapılmaya başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi'ndeki mezarının yanındaki alana, 3 katlı evin yapımına başlandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada, Eren Bülbül'ün unutulmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ve her zaman Bülbül'ün ailesinin yanında olacaklarını söyledi.

Bülbül'ün ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla daha önce Maçka merkezde ev tahsis edildiğini aktaran Gümrükçüoğlu, "Devlet ve milletimiz olarak her zaman ailemizin yanındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak da ailemizle görüşerek Eren'in şehadete ulaştığı yerde ailemize ev yapalım istedik. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla evin inşaatına başladık." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, evin inşaatının yaklaşık 1 ay önce başladığına dikkati çekerek, "Evi tamamlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hava şartları el verdiği sürece de devam edecek. Evimizi ilkbahara kadar tamamlayıp ailemize yeni yayla sezonu başlamadan teslim etmek istiyoruz. Devletimiz ve bizler her zaman ailemizin yanındayız." dedi.

Öte yandan şehit Bülbül'ün ablası Sevil Akın'ın yeni doğan bebeğine "Asaf Eren" adını verdiği öğrenildi.


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