Dikkat kuvvetli zirai don olayı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece bazı bölgelerde zirai don olayı bekleniyor

Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif yer yer orta kuvvette, İç Ege, Göller Bölgesi ve İç Anadolu için kuvvetli zirai don uyarısı yapıldı.

Açıklamada, zirai don riskinin çarşamba, perşembe ve cuma geceleri İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli olarak etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği duyuruldu.Ayrıca açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerin zirai dona karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Rize ve Artvin'de kar yağışı bekleniyor

Öte yandan Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Rize kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin 500 metre ve daha fazla yükseklikteki yerlerinde ise yoğun kar şeklinde olmasının tahmin edildiği duyuruldu.Meteoroloji, Artvin kıyılarında da kuvvetli sağanak, iç kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.