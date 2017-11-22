22/11/2017 07:37


Yüzü maskeli grup kafeyi basarak kurşun yağdırdı

bağcılar çatışma

İstanbul Bağcılar'da bir kafeye giren yüzü maskeli ve silahlı 8 kişi kafede bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı

Dün gece saat 23:00 civarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Parkı içinde bulunan kafeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 8 kişi, iddiaya göre daha önce husumetli oldukları kişilere karşı ateş açtı. Saldırı sonrası kafede bulunan Erol Aksu, Ercan Aksu ve Özcan Kanbay çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kafede bulunanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı.

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, parka giriş çıkışı da kapattı. Polis ekipleri olayın olduğu sırada kafede bulunanların tek tek ifadesine başvurarak saldırı ile ilgili bilgi aldı. Kafede ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri olup olmadığını incelemeye alan polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. İnceleme yapan polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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