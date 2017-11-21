Türk bayrağına büyük saygısızlık

Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’nde bulunan Sarısalkım Mahalle Muhtarlığı'nın bahçesinde Türk bayrağının inek yemleri üzerine serilmesi büyük tepki çekti

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla kullanıcılar, “Bayrağa saygısızlığı yapan yer muhtarlığın bahçesi… Altında ise inek yemi var. Paylaşalım ki ifşa olsunlar” paylaşımlarında bulundu.

Vatandaşın büyük tepkisini toplayan olayın ardından Türk Bayrağı yemlerin üzerinden kaldırıldı. Sarısalkım Mahallesi Muhtarı Hakkı Beyazay, “Skandalı görür görmez müdahale ettik. Muhtarlığımızla ilgisi yok” diye konuştu.

Muhtarlık bahçesinde inek yeminin üzerine Türk Bayrağı serilmesiyle ilgili Sözcü Gazetesine konuşan Sarısalkım Muhtarı Hakkı Beyazay, “Bayrağı oraya biz sermedik. Skandalı görür görmez müdahale ettik. Burada Suriyeli çobanlar var belki onlar atmıştır diye düşünüyoruz ama kimin yaptığı ile ilgili bilgimiz yok” dedi. “Benim evimde de, muhtarlığımda da Türk Bayrakları asılı” diyen Beyazay, “Bizim bayrağa saygımız sonsuzdur” diye konuştu.

Kaynak: Sözcü