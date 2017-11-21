21/11/2017 18:00


Adil Öksüz hakkında iade talebi

Adil Öksüz

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Almanya'da bulunduğu öne sürülen FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün iadesi talep edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı "Akıncı Davası" sanıklarından Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

"Akıncı Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya'da olduğu öne sürülen örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ayrıca mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan aynı davanın sanıklarından Fatih Arık için Yunanistan'a gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırladı.


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