21/11/2017 17:50


Sahte diplomayla öğretmenlik yapan şahıs hakkında karar verildi

sahte öğretmen

Başbakanlık tarafından 2005 yılında yılın öğretmeni seçilen ve sahte diplomayla 19 yıldır öğretmenlik yaptığı tespit edilen R.G.S. yargılandığı davadan beraat etti

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Milli Eğitim Bakanlığı adına avukat Elif Sağlam ile sanık avukatı Ali Sürmen katıldı. 

Hakkında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla dava açılan tutuksuz sanık R.G.S. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatı ve Milli Eğitim Bakanlığı avukatının beyanının ardından mahkeme heyeti kararında, sanığın üzerine atılı suçun her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, sanığın üzerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından beraatine karar verdi. 

BAŞBAKANLIK ÖDÜLLENDİRMİŞTİ 

Başbakanlık tarafından 2005’de yılın öğretmeni seçilerek ödüllendiren R.G.S. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde 2015 yılında başlattığı diploma incelemesine takıldı. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda görev yapan R.G.S. Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS üzerinden öğretmenlerin bilgilerinin güncellemesi talebi üzerine Ankara'daki yakınlarından mezuniyet belgesi temin edip göndermelerini istedi. Gelen faksı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim eden öğretmenden çıkış belgesi üzerine tarih ve sayı olmadığı gerekçesiyle yeninden diploma veya sureti talep edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bu arada PTT şubesinden yaptığı araştırma üzerine belgenin önce Ankara’ya gönderildiğini sonra tekrar aynı şubeye faks çekildiğini tespit etti. Öğretmenin diplomasının sahte olabileceği şüphesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ardından mahkeme süreci başlarken, 10 aydır mahkemesi devam ediyordu.

İFADESİNDE NE DEDİ

4 çocuk annesi R.G.S., hazırlanan iddianamesinde mezuniyet belgesini 19 yıl önce Ankara’nın Sincan ilçesinde adının 'İrfan' olduğunu bildiği bir kişiden aldığını ve öğretmen olarak Erzurum’da göreve başladığını söylemişti. R.G.S. başarılı bir öğretmen olarak 19 yıl boyunca görev yaptığını ve 2005 yılında Başbakanlık'tan başarı belgesi ve yılın öğretmeni belgesi aldığını da ifade etmişti. R.G.S. iddianamede verdiği ifadesinde, "20 yılı doldurunca emekliliğe hak kazanacaktım. Çok pişmanım. Devleti zarar uğratmadım. Çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur” demişti.

Kaynak: Hürriyet


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