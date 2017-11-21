21/11/2017 14:22


Lösemili çocuklar Kapadokya gezisinde moral buldu

lösemili çocuklar

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), tedavisi devam eden lösemili çocuklara moral için Kapadokya'ya gezi düzenledi

Ankara'da LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavileri süren 6 çocuğa yönelik moral etkinliğinde bir araya gelen aileler, Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Avanos ilçesini kapsayan geziye katıldı.İlçedeki bir atölyede çanak yapımıyla ilgili bilgiler alan çocuklar, daha sonra tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Birimi Ankara Bölge Sorumlusu Aslı Boynueğri, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir tedavi süreci geçiren çocuklara ve ailelerine moral olması amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Uçhisar beldesindeki Karlıkevi butik otelin sponsorluğunda gerçekleşen programın, belirli aralıklarla süreceğini aktaran Boynueğri, "Tedavisi devam eden çocuklarımızla Kapadokya'ya geldik. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Hem moral bulmalarını hem de mutlu olmalarını amaçlıyoruz. Bölgede çeşitli gezi ve etkinliklere katılırken, çanak yapımını da denemelerini istedik." dedi.

Lösemi hastası Muhammed Emir Bilgin de etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Kapadokya'da peribacalarını ve turistik yerleri gördüm. Çanak atölyesinde neler yapıldığını izledik, biz de çanak yapımını deniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Seynur Bilgin de çocuğunun kemoterapi tedavisi nedeniyle yaklaşık bir yıldır hastaneden çıkmadıklarını anlatarak, bu etkinlik sayesinde oyundan uzak kalan çocuğunun mutlu olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

Lösemi tedavisi gören çocuğuyla birlikte geziye katılan Eylem Cengiz ise program kapsamında diğer kader ortağı aileler ile tanıştıklarını, uzun süren tedavi süreci sonrası böyle bir etkinliğin çocuğu açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA

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