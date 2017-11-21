Kadınlar şiddete karşı Taksim'de buluşacak

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelecek kadınlar Taksim'de yürüyüş yapacak

Yaklaşık 100’ü aşkın kadın örgütü, şiddete karşı ‘dur’ demek için 25 Kasım’da Taksim’de olacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde bir araya gelecek olan kadınlar, “Kadınlar birlikte güçlü, 25 Kasım Cumartesi akşamı, gericiliğe, kadın düşmanlarına karşı her yerde sokaktayız” açıklaması yaptı.

Özellikle son yıllarda kadına yönelik artan şiddet toplumsal infiale yol açıyor. Hemen her gün dövülen, katledilen, şiddete maruz kalan bir kadın haberi ile karşılaşılıyor. Türkiye'nin cinsiyet eşitliğinde dünyada 145 ülke arasında 130’uncu sırada olması durumun vahametini ortaya koyuyor.Şiddete uğrayan kadınların yüzde 89'u hiçbir yere başvurmuyor.

Kaynak: Sözcü