21/11/2017 08:26


Ege Bölgesi beyaza büründü

kar yağışı

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dün itibariyle düştü. Türkiye'nin pek çok iline kar yağdı

Gün boyu belirli aralıklarla yağış alan Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yeni günün ilk saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Demirci - Kütahya Simav karayolu ile Demirci - Balıkesir Sındırgı karayolunun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü tarafından karla mücadelede greyderler yollara düştü.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı vatandaşlar ise yılın ilk kar yağışının keyfini çıkardı.

Akşam saatlerinde bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde başlayan yılın ilk kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolunda sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.  Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.  Kar kalınlığı Kocayayla mevkisinde 5 santimetreye ulaştı.  İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç yolunu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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