21/11/2017 08:13


Ankara'da yağan kar yetkilileri harekete geçirdi

Ankarada kar

Ankara'nın Çankaya bölgesinde bulunan yerlerde sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar yağışı ve olası buzlanmaya karşı ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları ile hazır bekletildi.Şehirler arası yollar ve çevre yolu güzergahlarında ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri acil müdahaleler için önlem aldı. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

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