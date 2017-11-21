21/11/2017 07:31


İDO ve BUDO seferlerine şiddetli fırtına engeli

İDO ve BUDO seferleri

Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO tarafından iptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot

07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

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