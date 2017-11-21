İDO ve BUDO seferlerine şiddetli fırtına engeli
Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO tarafından iptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)