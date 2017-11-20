20/11/2017 13:45


İstanbul'da beklenen yağış başladı fırtına hayatı felç etti

sağanak yağış

İstanbul'da kısa bir süre önce başlayan yağış ve fırtına her geçen saat etkisini arttırıyor

Şiddetli fırtına nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bazı uçakların iniş ve kalkış pistleri değiştirildi.Bu nedenle varış uçakları, yaklaşık 15 dakikalık gecikmenin ardından alana iniş yaptı.Kuvvetli rüzgarın etkisiyle pisti pas geçen 6 uçak ise ikinci denemelerinde alana inmeyi başardı.

Yol kenarındaki ağaç devrildi

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolu Merter istikametinde şehit Mustafa Cambaz Metrobüs durağının yakınlarında iki ağaç yola devrildi.Bu sırada yoldan geçen bir minibüs ile otomobilde hasar oluştu. Bölgeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları keserek aksayan trafik akışının normale dönmesini sağladı.

İstanbul'un tamamına yakınında etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bazı bölgelerde ağaçlar kuvvetli fırtınaya dayanamayarak devrildi.

Sürücüler ilerlemekte zorlandı

Silivri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültü sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar durak ve apartman girişleri gibi kapalı alanlara sığındı. Araç sürücüleri de TEM otoyolu ile E-5 kara yolunda ilerlerken zorlandı.Anadolu yakasında da etkisini sürdüren yağış nedeniyle Kavacık bölgesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Otobüs seferlerinde sağanak nedeniyle gecikmeler yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.


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