İstanbullu vatandaşlara 'eve erken gidin' uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da başlayacak sağanak yağış 20 saat boyunca devam edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuyla ilgili son detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

ÖNEMLİ UYARI!

Prof.Dr. Orhan Şen’in yağışlar konusunda attığı Tweet şu şekilde;

Orhan Şen @TemizHava

İstanbulda Soğuk hava bugün ÖS etkisini hissettirecek gündüz 8-9 C ye kadar düşer bu da ortalamanın 4-5 C altında demektir Bugün Yarın üşürüz Önümüzdeki 20 saat yağışa dikkat etmeliyiz Mazgallar yapraklarla dolu su birikmeleri olur Eve erken gitsek iyi olur Yarın yağış kesilir

10:52 - 20 Kas 2017