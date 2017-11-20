Saldırıya uğrayan Ali Tarakçı o anları anlattı

Esenyurt'ta aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğrayan gazeteci Ali Tarakçı, saldırının ardından ilk kez konuştu

Bu sabah saat 09.00 civarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti. Gazeteci Ali Tarakçı üç çocuğunu okula götürmek için aracıyla evinden çıktı. İki çocuğunu okula bırakan Tarakçı, en küçük oğlunun anaokuluna giderken arkadan gelen araç Tarakçı’nın kullandığı otomobile çarptı.Aracından inen Tarakçı, sürücü ve yanındaki diğer kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tartıştığı kişilerden biri tabancasını çıkararak 5 el ateş etti. Gazeteci bacağından 3 kurşunla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Tarakçı, taksiye bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Yaşanan olayı anlatan Tarakçı, "Çocuklarımı okula bırakmak için evden çıktım. Sonra bir araç arabama arkadan çarptı. İndik baktım araçlarda bir şey yok. Rapor tutmak istediler, sonra aralarından biri silahını çıkardı ateş etti" diye konuştu.