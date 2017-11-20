Öldürülen kadın teröristin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Şırnak'taki operasyonda öldürülen ve bir süredir kırmızı bültenle aranan kadın teröristin son cümleleri ortaya çıktı

terör örgütünü yakından takip eden istihbarat birimleri, 4 milyon lira ödülle aranan Hülya Eroğlu'nun Kandil'de örgütün komuta merkezlerinden biri olan Kaşura Kampı'ndan ayrılarak Şırnak'a geçiş için kullanılan Tırvaniş kampına geldiğini belirledi.

İstihbarat birimleri, temmuz ve ağustosta 12 ayrı şifreli görüşmeyi çözdü. Örgütün sözde 'Botan Eyaleti ' olarak adlandırdığı Şırnak, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi, Van'da Çatak, Bahçesaray ve Gevaş'ın bir bölümü, Siirt Merkez, Pervari, Kurtalan ve Eruh ilçeleriyle, Şırnak'ın karşısındaki Kuzey Irak topraklarını kapsayan bölgeye, örgütün kadın yapılanması olan YJA Star'ın başındaki Hülya Eroğlu'nun gönderildiği tespit edildi. Bunun üzerine 215 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinde parmağı olan Hülya Eroğlu, teknik ve fiziki takibe alındı.

Yıllardır "Zin" telsiz koduyla konuşan ve istihbarat birimlerince sesi çok iyi tanınan Eroğlu'nun, 3 gün süren yürüyüş ve 7 yerde verdiği molayla, Şırnak'a ulaştığı belirlendi.

Kandil'deki Murat Karayılan ve Cemil Bayık'la telsiz bağlantısı kuran Eroğlu, "Arkadaşların durumu bize rapor edilenden çok daha vahim. Asker ensemizde. Onlar gibi ben de sıkıştım kaldım" dedi.