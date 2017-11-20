20/11/2017 09:31


Meteoroloji o illeri tek tek uyardı 'kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor'

şiddetli yağış

Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler akşam saatlerinden itibaren karla karışılık yağmur ve kar yağışlı geçecek. 

Gündüz sıcaklıkları 1-2 derece, gece sıcaklıkları 3-5 derece azalacak. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvette, yağış anında zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Akşam saatlerinde Antalya'nın doğu iç kesimlerinde fırtına olacak. Denizlerde rüzgar, öğleden sonra fırtınamsı akşam saatlerinden itibaren Kumluca-Anamur arasında fırtına şeklinde esecek. 

Yağışlar, Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş, Burdur'un Bucak, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Ula, Milas, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak. 


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