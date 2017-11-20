20/11/2017 08:17


Kartal bebek için aranan kalp aylar sonra bulundu

Kartal bebek

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kartal bebek için sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmış ve gereken para saatler içinde toplanmıştı. Bir güzel haber daha geldi ve Kartal bebek için aranan kalp bulundu

Temmuz ayından bu yana Almanya Giessen’deki Justin Liebig Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi’nde yatan Kartal bebek nakil için uygun kalp bekliyordu. Nihayet dün öğlen kalp bulundu. Kartal bebek dün 22.00’da ameliyata alındı. Anne Ahu Yıldırım “Kalp bir çocuğa ait. ailesi ile tanışmayı çok isterim. çünkü artık o da benim çocuğum” dedi.


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