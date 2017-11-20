20/11/2017 07:37


Şiddetli yağışlardan çöken evde ölü ve yaralılar var

ev çökmesi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 katlı evde meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı

Alınan son bilgiye göre Batman’in Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı iki katlı kerpiç ev ile yakınındaki hayvan damı çöktü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Batman'dan İl Afet ve Acil Durum (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan İbrahim Azrak (61) hayatını kaybetti. Aynı aileden Ebubekir Azrak (17), Nazlı Azrak (12), Hülya Azrak (26), Serdem Azrak (61), Yunus Emre Azrak (10) ve Mehmet Azrak (23) yaralandı.

Göçük altında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan da telef oldu. Yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valiliğinin olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “İlimiz Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi'nde 19.11.2017 Pazar günü saat 22:00 sularında iki katlı kerpiç bir evde meydana gelen göçükten (6) vatandaşımız yaralanmış, (1) vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan vatandaşlarımız hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.


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