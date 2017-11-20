İstanbul'da bu yollar bugünden itibaren trafiğe kapalı

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) tarafından 33'üncüsünü düzenleyecek toplantı nedeniyle 20-23 Kasım tarihleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20-21 Kasım saat 08.00'den ve 22-23 Kasım saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar, Mim Kemal Öke Caddesi, Mete kavşağı-Taşkışla Caddesi arası, Bayıldım Altbaş Küçükçiftlik ışıklar-Adil Baba kavşağı arasının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.