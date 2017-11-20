20/11/2017 07:17


Eylem hazırlığındaki terörist her yerde aranıyor

eylem hazırlığındaki terörist

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı adındaki PKK'lı teröristi arama çalışmaları sürüyor

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen teröristin fotoğrafları basınla paylaşıldı.Yetkililer, şüpheliyi gören vatandaşları, polise ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

Bu arada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.Sanamalı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


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