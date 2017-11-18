18/11/2017 14:55


Vefat eden eski milli güreşçi Naim Süleymanoğlu kimdir

Naim Süleymanoğlu

Cep herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi ediliyordu. Süleymanoğlu'nun bugün hayatını kaybettiği öğrenildi

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdu. Naim Süleymanoğlu haltere 1977 yılında başladı.15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1988 yılında Seul'da düzenlenen olimpiyata Türkiye adına katıldı ve Türk Hükümeti gerekli izini alabilmek için Bulgaristan'a 1 milyon doar ödedi. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. Süleymanoğlu böylece Türkiye'ye güreş dışında olimpiyatlar tarihinde ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerini çok rahat geçerek altın madalyayı kazandı. Aynı sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

Dünya Halter Şampiyonası'ndaki şampiyonlukları

1993 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ise 3 altın madalya kazandır ve 2 de dünya rekoru kırmayı başardı.

1994 yılında İstanbul'da yapılan şampiyonada ilk defa Türk seyircisinin karşısına çıktı. Süleymanoğlu bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırmayı başarmış bu başarı sayesinde 3 altın madalya kazanmıştır. 1995'de Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında sakatlığı devam etmesine rağmen 3 altın madalya kazanmayı başarmıştır.

Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki şampiyonlukları

1988 yılında Cardiff'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Süleymanoğlu, 3 altın madalya kazanmıştır. 1994 senesinde Varşova'da düzenlenen şampiyonada sadece üç kaldırış gerçekleştirdi ve burada 3 dünya rekoru kırmıştır. 1995 yılında Avrupa Halter Şampiyonası'nda sakat olmasına rağmen 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmıştır.


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