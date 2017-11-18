Helin Palandöken’in katili ile ilgili flaş karar

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz Ekim ayında öldürülen Helin Palandöken'in katili Mustafa Yetgin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21.5 yıldan 39.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Pendik'te 13 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen olayda, 18 Eylül'de sosyal medya hesabında ‘Gizli bir platonik sağımı var. Sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazan İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Helin Palandöken (17), okul çıkışı arkadaşları Cemil Yıldız (17) ve Deniz Morsümbül (18) ile Güzelyalı Tren İstasyonu'na geldikleri sırada, elinde pompalı tüfek bulunan eski erkek arkadaşı Mustafa Yetgin yollarını kesti. 3 arkadaşın önüne geçen Mustafa Yetgin, elindeki silahı Deniz Yıldız'a doğrulttu ve koşmaya başlayan Yıldız'ı uyluk kemiğinden vurarak yaraladı.

‘BU SENİN YENİ SEVGİLİN Mİ?' DEYİP, ATEŞ ETMİŞ

Helin Palandöken'e dönen Yetgin, ‘bu senin yeni sevgilin mi?' diyerek, yanında bulunan Cemil Yıldız'a da ateş edip göğüs boşluğundan yaraladı. Bu kez elindeki pompalı tüfeği Helin Palandöken'e doğrultan Mustafa Yetgin, göğüs, bel ve dirseğinden vurarak öldürdü.

Elinde bulunan tüfek ile koşarak İTO Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gidip okulun içine giren Yetgin, okul kantininde temizlik yapan Gülsen Ö.'nün yanına gidip tüfeği kendisine doğrultarak, ‘kadın seni gebertip, beynini patlatacağım. Çabuk bana bıçak ver' diyerek tehdit etti. Gülsen Ö.'nün hareketsiz kalması üzerine kendisini itekleyen ve kantinin mutfağına giden Mustafa Yetgin, buradan bir ekmek bıçağı aldı. ‘Müdürü öldüreceğim' diye bağırarak bir üst kata çıkan Yetgin, müdür Olcay Çınar'ın odasının kapalı olduğunu görünce yangın merdivenine çıkarak havaya bir el ateş etti. Daha sonra okulun birinci katına inen Mustafa Yetgin, elindeki bıçakla bileklerini kesmeye çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye götürülüp tedavisi yaptırılan Yetgin, emniyetteki işlmelerinin ardından çıkartıldığı Anadolu Adliyesi'ndeki ifadesinde, “olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş ettiğimi Kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şey anlatabilecek durumda değilim” dedi. Mustafa Yetgin, ‘tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede ise, şüpheli Mustafa Yetgin'in, ‘tasarlayarak kasten öldürme', ‘kasten öldürmeye teşebbüs' , ‘kasten yaralama' , ‘silahla nitelikli yağma' , ‘tehdit' ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve toplamda 12,5 yıldan 24,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Mustafa Yetgin'in yargılanmasına başlanacak.

Bu arada savcılık, Mustafa Yetgin'i otomobili ile olay yerine götüren Halis Can D. hakkında yürütülen, ‘yaralama' , ‘korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' , ‘tasarlayarak öldürme' , ‘tehdit' , ‘işyerinde silahla yağma' ve ‘kasten öldürme' suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: Hürriyet