18/11/2017 09:51


Terör örgütünün üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi

terörist

Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyon sırasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi

Alınan son bilgiye göre, Bestler-Dereler kırsalında 2 Kasım'dan bu yana devam eden "Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin "Dirok" kod adlı Kader Tatlı, "Ekin Kerboran" kod adlı Emine Akyüz ve Ferhat Mamxuri olduğu tespit edildi.Teröristlerden Tatlı'nın sorumlu düzeyde olduğu, Mamxuri adlı teröristin ise sözde Botan saha sorumlusu olduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin yapılan bilgilendirmede, Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda, "Aranan Teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Aze Malazgirt" kod adlı Aslı Özkaya ile gri kategoride bulunan "Herekol Heşet" kod adlı Rahmi Ayhan'ın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.


altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 18 Kasım altın fiyatları
Moody's
Moody's Türkiye'nin yıllık kredi analizi raporunu yayınladı
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ 'Böyle bir rezalet dünyada görülmedi'
terörist
Terör örgütünün üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi
Medipol Başakşehir Galatasaray
Medipol Başakşehir Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
İlgili Haberler
soğuk ve yağışı hava

Hafta başına dikkat hava sıcaklıkları aniden düşecek

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

Tutuklu eğitimciler için istenen cezalar belli oldu

fetö operasyonu

İstanbul'da gece yarısı FETÖ'ye yönelik dev operasyon

Esenyurt

Kimlik soran polislere ateş açınca ortalık karıştı

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 18 Kasım altın fiyatları

Moody's

Moody's Türkiye'nin yıllık kredi analizi raporunu yayınladı

Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ 'Böyle bir rezalet dünyada görülmedi'

Medipol Başakşehir Galatasaray

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

 Yazarlarımız
turker erturk

İstismar Sırası Atatürk'e mi geldi

Geçtiğimiz Cumartesi (11 Kasım 2017), “Cumhuriyeti Anlamak” konulu konferansta konuşmacı olmak için Karadeniz Ereğli’deydim. Konferansın bir gün öncesi olan 10 Kasım’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ...

Devam