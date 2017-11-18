Hafta başına dikkat hava sıcaklıkları aniden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı aniden düşecek. Bazı illerde sağanak yağış bazılarında ise kar yağışı bekleniyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yarın itibariyle hızla düşecek. Meteoroloji tarafından elde edilen verilere göre yarından itibaren hızlı düşüş ve yağışlı hava yurdu etkileyecek. Birçok şehir yılın ilk karını görecek.

Bugün havalar nasıl?

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu ile ic kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Pazar gününe dikkat

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Hafta başı kış geliyor

Pazartesi günü ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Afyon, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Salı günü ise ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.