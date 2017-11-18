Tutuklu eğitimciler için istenen cezalar belli oldu

KHK ile görevlerinden ihraç edildikten sonra işlerini geri isteyen ve bu nedenle açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklanmıştı. Gülmen ve Özakça ile ilgili görülen davada önemli kararlar verildi

Gülmen ve Özakça’nın “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından yargılandığı davanın 4. Celsesi görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya geçen duruşmada hakkında ev hapsi kararı verilen tutuksuz sanık Semih Özakça ile tutuksuz sanık Acun Karadağ katıldı.

NURİYE GÜLMEN İÇİN 15 YIL İSTENİYOR

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek için açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Gülmen ile Özakça’nın “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan ceza almasını talep ederken, tutuksuz yargılanan Acun Karadağ’ın ise üzerine atılı suçlardan beraatine hükmedilmesini istedi.

Kaynak: Sözcü