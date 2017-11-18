18/11/2017 07:42


Kimlik soran polislere ateş açınca ortalık karıştı

Esenyurt

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi’nde gece yarısı bir sivil polis aracına çarpan otomobil sürücüsü ile kendisine kimlik soran polisler arasında çatışma çıktı

Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir araçtaki sürücü, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeyken, İnci Çiçeği Sokak kesişiminde henüz bilinmeyen bir nedenle önünde giden sivil polis aracına çarptı.Kaza sonrası ekip aracından inen 1’i bayan 2 sivil polis, otomobil sürücüsüne kimlik sordu. Bu sırada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü polis ekibine silah çekerek ateş açtı. Polis ekibi, kendilerine ateş açan kişiye anında karşılık verdi. Saldırgan, geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekibi, telsizden aracın kaçış istikametini anons ederek takviye istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Meslektaşlarından olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri cadde ve sokaklarda kaçan aracı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı da olay yerine ‘Akrep’ diye tabir edilen zırhlı polis araçları ile gelen özel harekat polisleri çevrede kuş uçurtmadı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelerken, olayın yaşandığı yeri de şerit ile kapatarak detaylı inceleme yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.


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