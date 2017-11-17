Recep Sert'in borcunu Haluk Levent ödedi

Beyaz eşya taksidini ödeyemediği gerekçesiyle tutuklanan Recep Sert'in borcunu sanatçı Haluk Levent ödedi

Cezaevinde rahatsızlanan Sert, Bursa Devlet Hastanesi'ndeki bir günlük tedavisinin ardından da taburcu oldu. Bir süre önce açtığı 'Esma Waffle' adlı kafesine işyerine gelen Recep Sert, eşi ile birlikte açıklama yaptı.

Recep Sert'in eşi Esma Sert, "Borçlarımız vardı. Herkeste olduğu gibi sıkıntılarımız vardı. Biz bu sıkıntıları aşmaya çalışıyorduk. Fakat bir yerde tıkandık. Eşim cezaevine girmek zorunda kaldı. Sağlık durumu zaten cezaevinde kalmaya müsait değil. Doktor raporlarımız da vardı. Sanatçımız Haluk Levent ve AHBAP ekibinden Allah razı olsun. Kendileri bir şekilde avukatlarımıza ulaşmışlar ve borcumuzu kapatmışlar. Böylelikle bu durumu atlatmış olduk" dedi.

12 BİN LİRANIN TAMAMINI ÖDEDİ

Recep Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, borcunu ödediği için Haluk Levent'e teşekkür etti.

Yaşadığı sıkıntıları aşmaya çalıştığını ifade eden Sert, "Haluk Levent'ten Allah razı olsun, 12 bin lira borcumun tamamını ödedi. Bu konuda bizi arayan olmadı. Tabii ki biz kimseden bir şey beklemiyorduk. Bir tek Haluk Levent bize bu konuda destek verdi. Herkesin kendine göre sıkıntıları olabilir. Bu, gayet normal. Fakat işin içine sağlık da girdiği zaman daha farklı oluyor." diye konuştu.