17/11/2017 11:23


Yunanistan'daki yağış Türkiye'ye ilerliyor

sağanak yağış

Yunanistan'daki yağışlı hava Türkiye'yi vurmaya hazırlanıyor. Sağanak yağışın hafta sonu yurt genelinde etkili olması bekleniyor

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, konuyla ilgili şu bilgileri verdi. "Yağış, cumartesi günü kıyı Ege'den giriş yapıyor kuvvetli sağanak şekilde. Pazar günü Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e doğru yayılıyor. Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak.

Pazartesi günü Trakya ve İstanbul özellikle Avrupa yakası ağır bir sağanak alıyor. Su baskınlarına dikkat. Ege'de gök gürültülü, yıldırımlı sağanak yağışlar olacak. Bu yağış Karadeniz'in batısına doğru ilerliyor. Yunanistan'ı vuran yağışlı sistem çok kuvvetli. Türkiye'ye etkisini düşürerek giriş yapsa da hayatı zorlayacak sel ve dolu yapacak çapta.

Özellikle salı gününe dikkat. İstanbul'da ilk kar düşmesi bekleniyor."


sağanak yağış
Yunanistan'daki yağış Türkiye'ye ilerliyor
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