17/11/2017 08:15


İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon

istanbul operasyon

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli operasyon düzenlendi

Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde toplanan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Avcılar Gümüşpala Mahallesi, Atelye Sokak’ta bir apartman dairesine özel harekat desteğiyle operasyon düzenlendi. Adreste arama yapılırken özel harekat polislerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.


istanbul operasyon
İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon
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