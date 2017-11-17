17/11/2017 08:13


Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var

kaçak göçmen

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucunda 26 kişi yaralandı

Yurda yasadışı yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenleri taşıyan 76 AB 602 plakalı minibüs, Özgür Mahallesi İskender Iğdır Caddesi üzerinde sulama kanalının bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü çocuk 1'i ağır olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra kaçan minibüs sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Kazaya karışan minibüs, polis ekiplerinin çağırdığı çekici ile otoparka çekildi.


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