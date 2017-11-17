Yurt geneli hava durumu 17 Kasım 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yağış beklenmiyor ancak hava sıcaklıkları düşecek
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20