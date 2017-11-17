17/11/2017 08:06


Yurt geneli hava durumu 17 Kasım 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yağış beklenmiyor ancak hava sıcaklıkları düşecek

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20


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