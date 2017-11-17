17/11/2017 08:02


Engelli kızını arabada unutan kadına tepki yağdı

engelli kız

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda küçük kızını arabada bırakarak misafirliğe giden genç kadın az kalsın kızının ölümüne neden oluyordu

Olayda anne N.Y., 16 yaşındaki engelli kızı Nazlışah Y.'yi 48 PL 772 plakalı cipte bırakarak hasta olan kuzeninin yanına gitti.Cipte kalan engelli çocuk, camların ve kapıların kilitli olması nedeniyle içeride havasızlıktan ağlamaya başladı. Ağlayan ve ter içinde kalan çocuğu gören vatandaşlar, kapıları kilitli ve camları kapalı olan aracı açamadı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OKSİJEN BAĞLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın plakasından sahibine ulaşamayınca itfaiye ekiplerince aracın ön camı kırıldı. Araç içine giren sağlık personeli çocuğu alarak camdan çıkardı.Havasızlıktan zor anlar yaşayan çocuk oksijene bağlanarak ambulansla alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuk gittikten sonra aracın yanına gelen anne N.Y., olay yerinin yakınındaki hasta olan kuzenin yanına gittiği ifade etti. Mahalle sakinleri, sorumsuz anneye büyük tepki gösterdi.Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


istanbul operasyon
İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon
kaçak göçmen
Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var
hava durumu
Yurt geneli hava durumu 17 Kasım 2017
engelli kız
Engelli kızını arabada unutan kadına tepki yağdı
soğuk hava
Kışlıkları hazırlayın soğuk hava dalgası geliyor
İlgili Haberler
istanbul operasyon

İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon

kaçak göçmen

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 17 Kasım 2017

soğuk hava

Kışlıkları hazırlayın soğuk hava dalgası geliyor

Son Dakika Haberleri
Gupse Özay

Gupse Özay kilo alıp vermenin püf noktasını açıkladı

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone şok eden tecavüz suçlaması

Recep Sert

Dün tutuklanan Recep Sert apar topar hastaneye kaldırıldı

TBMM

Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Lüksemburg

Sanırım çoğumuz Benelux turları sayesinde tanıştık Lüksemburg ile. 2500 m2 toprak parçası üzerinde  500 bin nüfusu ile  Avrupa’nın en küçük ülkelerinden. Üç dil konuşulan ülke ...

Devam