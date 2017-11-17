Engelli kızını arabada unutan kadına tepki yağdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda küçük kızını arabada bırakarak misafirliğe giden genç kadın az kalsın kızının ölümüne neden oluyordu

Olayda anne N.Y., 16 yaşındaki engelli kızı Nazlışah Y.'yi 48 PL 772 plakalı cipte bırakarak hasta olan kuzeninin yanına gitti.Cipte kalan engelli çocuk, camların ve kapıların kilitli olması nedeniyle içeride havasızlıktan ağlamaya başladı. Ağlayan ve ter içinde kalan çocuğu gören vatandaşlar, kapıları kilitli ve camları kapalı olan aracı açamadı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OKSİJEN BAĞLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın plakasından sahibine ulaşamayınca itfaiye ekiplerince aracın ön camı kırıldı. Araç içine giren sağlık personeli çocuğu alarak camdan çıkardı.Havasızlıktan zor anlar yaşayan çocuk oksijene bağlanarak ambulansla alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuk gittikten sonra aracın yanına gelen anne N.Y., olay yerinin yakınındaki hasta olan kuzenin yanına gittiği ifade etti. Mahalle sakinleri, sorumsuz anneye büyük tepki gösterdi.Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.