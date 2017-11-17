17/11/2017 08:00


Kışlıkları hazırlayın soğuk hava dalgası geliyor

soğuk hava

Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı düşecek ve bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren düşmeye başlayacak. Hafta başında yurdu tamamen etkisi altına alacak yağışlı hava salı günü yer yer kara dönüşecek.

Kar yağışı kapıda

Yurdu batıdan başlayarak etkilemeye başlayacak soğuk ve yağışlı havanın en etkili günü salı olacak. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin yüksek bölgelerinde yağışlar kar olarak görülecek. Salıdan itibaren hava sıcaklıkları bir miktar artarak mevsim normallerine dönecek.


istanbul operasyon
İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon
kaçak göçmen
Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var
hava durumu
Yurt geneli hava durumu 17 Kasım 2017
engelli kız
Engelli kızını arabada unutan kadına tepki yağdı
soğuk hava
Kışlıkları hazırlayın soğuk hava dalgası geliyor
İlgili Haberler
istanbul operasyon

İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon

kaçak göçmen

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 17 Kasım 2017

engelli kız

Engelli kızını arabada unutan kadına tepki yağdı

Son Dakika Haberleri
Gupse Özay

Gupse Özay kilo alıp vermenin püf noktasını açıkladı

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone şok eden tecavüz suçlaması

Recep Sert

Dün tutuklanan Recep Sert apar topar hastaneye kaldırıldı

TBMM

Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Lüksemburg

Sanırım çoğumuz Benelux turları sayesinde tanıştık Lüksemburg ile. 2500 m2 toprak parçası üzerinde  500 bin nüfusu ile  Avrupa’nın en küçük ülkelerinden. Üç dil konuşulan ülke ...

Devam