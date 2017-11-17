Kışlıkları hazırlayın soğuk hava dalgası geliyor

Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı düşecek ve bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren düşmeye başlayacak. Hafta başında yurdu tamamen etkisi altına alacak yağışlı hava salı günü yer yer kara dönüşecek.

Kar yağışı kapıda

Yurdu batıdan başlayarak etkilemeye başlayacak soğuk ve yağışlı havanın en etkili günü salı olacak. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin yüksek bölgelerinde yağışlar kar olarak görülecek. Salıdan itibaren hava sıcaklıkları bir miktar artarak mevsim normallerine dönecek.