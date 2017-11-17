Dün tutuklanan Recep Sert apar topar hastaneye kaldırıldı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yüz nakli olan Recep Sert dün beyaz eşya borcunu ödeyemediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sert, tutuklandıktan kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Sert, burada rahatsızlanması üzerine Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sert'in göğüs hastalıkları bölümünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz ve çene nakli gerçekleştirilmişti. Naklin ardından sağlığına kavuşan Sert, 21 Arallık 2014'te nişanlısı Esma Akyurt ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen törenle dünya evine girmişti.