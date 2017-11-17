Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazada rapor eksik çıktı

Sanatçı Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun eksik olduğu tespit edildi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz senel 29 Kasım tarihinde Büyükdere Caddesi'nde kontrolden çıkan Nihat Şaki idaresindeki otomobil, tiyatrocu Tosun'un arabasının üzerine düşmüş ve Tosun olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şaki tutuksuz yargılanırken Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda Şaki'nin refüjü fark etmeyip çarptığı ve karşı şeride doğru havalanarak Tosun'un aracının üstüne düştüğü kaydedildi.

Raporda Tosun'un kusursuz olduğu tespit edilirken Şaki, birinci derecede asli kusurlu sayıldı. Şaki'nin itirazı üzerine tekrar incelenen raporda yoldaki su birikintisine, alçak ve eğimli bariyerlerin de Şaki'nin aracının karşı şeride geçmesini etkilediğine yer verilmediği belirtildi. Yeni bir bilirkişi raporu istedi.