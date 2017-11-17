17/11/2017 07:12


Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazada rapor eksik çıktı

Erdal Tosun

Sanatçı Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun eksik olduğu tespit edildi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz senel 29 Kasım tarihinde Büyükdere Caddesi'nde kontrolden çıkan Nihat Şaki idaresindeki otomobil, tiyatrocu Tosun'un arabasının üzerine düşmüş ve Tosun olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şaki tutuksuz yargılanırken Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda Şaki'nin refüjü fark etmeyip çarptığı ve karşı şeride doğru havalanarak Tosun'un aracının üstüne düştüğü kaydedildi.

Raporda Tosun'un kusursuz olduğu tespit edilirken Şaki, birinci derecede asli kusurlu sayıldı. Şaki'nin itirazı üzerine tekrar incelenen raporda yoldaki su birikintisine, alçak ve eğimli bariyerlerin de Şaki'nin aracının karşı şeride geçmesini etkilediğine yer verilmediği belirtildi. Yeni bir bilirkişi raporu istedi.

 

TBMM
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Erdal Tosun
Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazada rapor eksik çıktı
Binali Yıldırım
Başbakan Yıldırım Çipras'a taziyelerini iletti
ABD
ABD'den Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı
Chrystia Freeland
Kanada'dan Myanmar yönetimine flaş çağrı
İlgili Haberler
Reza Zarrab

Reza Zarrab bugünkü duruşmaya katılmadı

Recep Sert

Recep Sert neden tutuklandı

şehit haberleri

Kuzey Irak'ta 2 asker şehit düştü

kar yağışı

Dikkat soğuk hava geliyor kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
TBMM

Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı

Binali Yıldırım

Başbakan Yıldırım Çipras'a taziyelerini iletti

ABD

ABD'den Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı

Chrystia Freeland

Kanada'dan Myanmar yönetimine flaş çağrı

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Lüksemburg

Sanırım çoğumuz Benelux turları sayesinde tanıştık Lüksemburg ile. 2500 m2 toprak parçası üzerinde  500 bin nüfusu ile  Avrupa’nın en küçük ülkelerinden. Üç dil konuşulan ülke ...

Devam