16/11/2017 20:17


Reza Zarrab bugünkü duruşmaya katılmadı

Reza Zarrab

ABD'de tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Reza Zarrab, hakkında açılan davanın bugünkü son ara duruşmasına katılmadı

Zarrab’ın avukatlarının da bulunmadığı duruşmada, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve avukatları hazır bulundu.Hakim Richard Berman, Atilla’nın son iddianameye yönelik itirazlarını reddederek, iddianamenin geçerli olduğuna hükmetti.Duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından delillere yönelik itirazlar görüşülecek.Zarrab, 19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 21 Mart 2016'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.


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