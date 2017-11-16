Reza Zarrab bugünkü duruşmaya katılmadı

Çağdaş eğitim denilince öğrenci merkezli eğitim akla gelir.Öğrenci merkezli eğitimde öğrenci bireysel farklılıkları olan bireyler olarak görülür.Çağdaş eğitimin amacı bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan uyumlubireyleryetiştirmektir.Toplumda ...