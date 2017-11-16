Kuzey Irak'ta 2 asker şehit düştü

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; "16 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."