16/11/2017 17:03


Kuzey Irak'ta 2 asker şehit düştü

şehit haberleri

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; "16 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."


şehit haberleri
Kuzey Irak'ta 2 asker şehit düştü
kar yağışı
Dikkat soğuk hava geliyor kar yağışı etkili olacak
Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor
Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor maçı canlı yayın bilgileri
Yunanistan sel
Yunanistan'da felaketin izleri silinmeye çalışılıyor
Recep Sert
Recep Sert'ten haber var 'tutuklandı'
İlgili Haberler
kar yağışı

Dikkat soğuk hava geliyor kar yağışı etkili olacak

Recep Sert

Recep Sert'ten haber var 'tutuklandı'

Merve Keleş

Sahte estetikçiye verilen ceza belli oldu

Müjdat Gezen sanat merkezi

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişi hakkında karar çıktı

Son Dakika Haberleri
Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor

Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor maçı canlı yayın bilgileri

Yunanistan sel

Yunanistan'da felaketin izleri silinmeye çalışılıyor

Melek Baykal

Oyuncu Melek Baykal'ın uçakta panik anları

kyk burs sonuçları

2017-2018 KYK burs sonuç sonuçları açıklandı

 Yazarlarımız
turker erturk

İhanet Tam Gaz Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı ve İstanbul’la ilgili konuşarak “…Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ...

Devam