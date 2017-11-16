16/11/2017 11:05


Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişi hakkında karar çıktı

Müjdat Gezen sanat merkezi

Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni (MSGM) kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aligül 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırıldı

Mahkeme, "Suçun işleniş biçimi, bir eğitim kurumuna yönelen eylemle ortaya çıkan suç konusunun önem ve değeri, yakılan binanın içinde o anda bir insanın bulunmasının yarattığı tehlikeyi" gerekçe göstererek maddede öngörülen en üst sınırdan hüküm kurdu.

İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet Ali Aligül ve Avukatı Begüm Kaya ile MSGM'nin Avukatı Toygar Öztürk katıldılar. Hakim Gökhan Pala, sigorta şirketi tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, suçtan kaynaklı hasar nedeni ile sigortalı MSGM'ye yaklaşık 40 bin liralık bir ödemenin yapıldığını belirterek, sanığa bu zararı ödeme gücünün bulunup bulunmadığını sordu .Bu zararı giderme gücünün olmadığını söyleyen sanık, "Ben de bir araştırma yaptım. Söz konusu yangından kaynaklı zarar bana göre en fazla 10-12 bin TL olabilir. 40 bin lira gibi bir meblağ bence çok fahiştir, şişirilmiş bir fiyattır. Şu anda ödeyemiyorum" dedi.

Son sözü sorulan sanık, olayı bir anlık öfke ile yaptığını belirterek, "Bir anlık öfke ile öyle bir olayı gerçekleştirdim. Hatam vardır. Hatamı kabul ediyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.

EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILDI

Hakim Gökhan Pala, kısa bir aradan sonra sanığı, "Yakarak mala zarara verme" suçundan ceza verdiğini açıkladı. Kararda, "Suçun işleniş biçimi, bir eğitim kurumuna yönelen eylemle ortaya çıkan suç konusunun önem ve değeri, yakılan binanın içinde o anda bir insanın bulunmasının yarattığı tehlike" gerekçe gösterilerek, sanığa verilen cezanın alt sınırından uzaklaşıldığı belirtildi. Bu nedenle sanığa maddenin öngördüğü en üst sınır olan 3 yıl hapis cezası verildiği belirtilen kararda, suçun yakıcı madde ile işlenmesi gözetilerek sanığın cezasının 5 yıla çıkarıldığı, uygulama şartları bulunmadığı gerekçesi ile bu cezada "Haksız tahrik" indirimi yapılmadığı belirtildi. "İyi hal" indirimi ile sanığın cezası 4 yıl 2 aya düşürüldü. 

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Ziverbey'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MGSM) 20 Şubat 2017 tarihinde giriş kapısında çıkan yangın sonucu izlenen güvenlik kameraları görüntülerinde kimliği tespit edilen Mehmet Ali Aligül, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alagül, tutuklanma talebiyle gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Aligül, bu kez tutuklanmıştı. Aligül hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü MSGM'ye elinde bulunan benzin şişesi ile gittiği, benzini binanın giriş katına dökerek yangın çıkardığı belirtiliyordu. Aligül'ün, "Mala zarar verme" ve "Kasten yangın çıkarma" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, Müjdat Gezen'in Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit'in torunu hakkında sarf ettiği sözlerin, bu padişahı seven kişilerde tahrik oluşturacak nitelikte olduğu belirtilerek, sanık lehine "Haksız tahrik" indiriminin uygulanması isteniyordu.

Kaynak: Hürriyet


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