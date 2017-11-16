Flaş, hafta sonundan sonra donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre hafta sonundan itibaren soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak

Serin hava yer yer kendini hissettirse de sıcaklıklar mevsim normallerine göre yüksek olarak seyrediyor ancak hafta sonundan sonra hava tamamen değişecek, ani gelecek soğuk havaya karşı hazırlıkları son dakikaya bırakanlar zor anlar yaşayacak…

HAFTA SONUNDAN SONRA DONACAĞIZ

İstanbul’da 16-17 derece civarında olan sıcaklıklar pazar günü başlayacak yağmurla beraber düşüyor. Tahminlere göre İstanbul’da Salı günü hava sıcaklığı gündüz bile 8 dereceyi aşmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava bekleniyor, yağışlar yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur olarak görüşecek.

HOŞGELDİN KIŞ!

Gelecek hafta kışa merhaba diyeceğiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun vadeli tahminlerine göre yurdun birçok bölümü yılın ilk karını önümüzdeki hafta alacak.

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METEOROLOGLAR UYARIYOR

CNN Türk’ten Bünyamin Sürmeli’ye göre hafta sonunun ardından Marmara’da pazartesi günü başlayacak yağışlar yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönüşebilecek, Bolu’da hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde kar ihtimali görülüyor.

NTV’nin hava tahminlerine göre pazar günü başlayan yağışlarla beraber hava sıcaklıkları da hızla düşecek, pazar günü 16 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar pazartesiden itibaren 5-6 derece birden düşecek. İstanbul’da hafta ortasına kadar sağanak yağış bekleniyor.